Очень странные дела смотреть онлайн

Очень странные дела — это американский научно-фантастический сериал ужасов, созданный братьями Даффер и выпущенный на стриминговом сервисе Netflix. Братья также выступили в качестве исполнительных продюсеров совместно с Шоном Леви и Дэном Коэном. Звездными исполнителями главных ролей в первом сезоне стали Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вольфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно и Мэттью Модин. Ною Шнаппу и Джо Кири достались эпизодические роли.
Действие сериала происходит в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана, в ноябре 1983 года. Первый сезон посвящен расследованию исчезновения маленького мальчика, которое произошло на фоне череды сверхъестественных событий. Среди них и появление девушки со способностями к психокинезу, которая помогает друзьям пропавшего мальчика в их поисках.
Действие сериала разворачивается в небольшом городке Хоукинс в штате Индиана. Его размеренную жизнь буквально взрывает новость об исчезновении 12-летнего мальчика Уилла Байерса. На школьника напало неизвестное существо, когда он возвращался домой после игры с друзьями в "Подземелья и драконы". Его мать Джойс не находит себе места и в отчаянии обращается к местному шерифу Джиму Хопперу, который начинает расследование.
На следующий день в городке появляется странная девочка, обритая наголо. Она ворует еду в местном кафе, а после убегает. В поисках беглянки заведение обыскивают правительственные агенты. Дастин, Лукас и Майк самостоятельно проводят поиски пропавшего друга и сталкиваются с той самой загадочной девочкой, которая представляется именем Одиннадцать. Тем временем Джойс во время телефонного разговора слышит голос сына через помехи. Мальчики дают девочке прозвище Оди.
Агенты продолжают поиски беглянки, а Хоппер на месте исчезновения Уилла обнаруживает странную субстанцию. Выясняется, что Оди обладает способностями к телекинезу. Тем временем не молодежной вечеринке при загадочных обстоятельствах пропадает девушка по имени Барб. К Оди возвращаются воспоминания о прежней жизни в секретной лаборатории и докторе Бреннере, который экспериментировал с ее способностями.
Нэнси, которая пришла на вечеринку вместе с Барб, отправляется к бассейну, где девушку видели в последний раз. Оказывается, что момент исчезновения Барб был запечатлен на пленке, а рядом с ней находилось странное существо. Уилл, который находится в другом измерении, умудряется передать матери сообщение.
Полиция делает заявление о том, что тело Уилла Байерса было обнаружено на дне карьера. Джойс отказывается верить в то, что это ее сын. Оди удается установить контакт с Уиллом. Хоппер в морге вскрывает тело мальчика, которое оказывается всего лишь манекеном. Шериф проникает в секретную лабораторию, пытаясь установить истину. Оди рассказывает ребятам о другом измерении, которое она называет "Обратной стороной" или "Изнанкой".
По мнению девочки Уилл оказался заперт в ней, так как попал в открытый портал. Тем временем в лесу Нэнси и Джонатан становятся свидетелями охоты неизвестного существа на оленя. Девушка идет вслед за ним через портал, где видит монстра, поедающего свою добычу. Джойс начинает сомневаться в собственной вменяемости, но Хоппер, который обнаружил в своем доме подслушивающие устройства, приходит к ней и признается, что верит каждому ее слову.
События первого сезона начинаются в ноябре 1983 года, когда Уилл Байерс похищен существом с Обратной Стороны. Его мать Джойс и начальник полиции города Джим Хоппер ищут Уилла. В то же время маленькая девочка по имени Одиннадцать со способностями к психокинезу убегает из лаборатории и помогает друзьям мальчика Майку, Дастину и Лукасу в их собственных попытках найти Уилла.
События второго сезона начинаются в октябре 1984 года. Уилл был спасен, но немногие знают о деталях произошедших событий. Когда обнаруживается, что Уилл все еще находится под влиянием странных существ с Другой Стороны, его друзья и семья узнают, что другой мир угрожает их собственному.
События третьего сезона сериала "Очень странные дела", разворачиваются в июле 1985 года. Братья Даффер разрабатывали сюжетную линию сериала, как смесь детектива и драмы на фоне сверхъестественных событий, изображенных с детской чувствительностью. Действие сериала происходит в 1980-х годах, что стало данью уважения поп-культуре того десятилетия. Режиссеры вдохновлялись работами Стивена Спилберга, Джона Карпентера и Стивена Кинга, в том числе и несколькими фильмами, аниме и видеоиграми.
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